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Сырский: Оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной

Сырский: Оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский заявил в среду, что ситуация на востоке страны остается сложной, и главная задача – обеспечить надежную оборону и не допустить потери опорных пунктов.

«Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу», — цитирует Сырского пресс-служба сухопутных войск.

«Основная наша задача – обеспечить надежную оборону, не допустить потери занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении», — сказал генерал.

По словам Сырского, на Купянском направлении россияне завершают подготовку штурмовых отрядов, на Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ.

На Бахмутском направлении, по словам Сырского, продолжаются ожесточенные бои.

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