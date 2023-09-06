Россияне стали чаще ездить на отдых в Азербайджан

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В этом году российские туроператоры отмечают высокий интерес к поездкам в Азербайджан, во многом связанный с отложенным из-за коронавируса спросом.

Эксперты считают, что среди туристов популярны экскурсионные и пляжные туры, MICE-программы, поездки на события.

По словам директора департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анны Филатовской, Азербайджан был закрыт из-за коронавирусных ограничений еще в 2022 году, их долго не снимали. В этом же году ощущается значительный спрос, а туристы соскучились по данному направлению, утверждает Филатовская.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева подчеркнула, что в 2022 году Азербайджан принимал только туристов с действующими сертификатами о вакцинации.

В публикации отмечается, что в текущий момент стоимость туров начинается от 16,6 тыс. рублей (170 долларов) без учета авиаперелета.