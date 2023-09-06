Песков заявил, что решение Пашиняна вызывает настороженность у Кремля |
Макрон посетит Ереван и Баку в выходные, утверждают СМИ |
Хикмет Гаджиев заявил, что Армения превратилась в Сирию и направил месседж крупным державам |
Хикмет Гаджиев: Примирение Азербайджана и Армении возможно, если армяне принесут извинения за совершенные зверства |
Калачев: Смена командующего РМК ничего не изменит (видео) |
Эксперт: Армении надо засунуть подальше свою гордость и мириться с азербайджанцами и турками (видео) |
Армяне открыли огонь в направлении Ордубадского района |
Эрдоган доволен диалогом с Путиным |
Гаджиев встретился с руководителем СНБ Израиля |
Главное Мир

Россияне стали чаще ездить на отдых в Азербайджан

Россияне стали чаще ездить на отдых в Азербайджан

В этом году российские туроператоры отмечают высокий интерес к поездкам в Азербайджан, во многом связанный с отложенным из-за коронавируса спросом.

Эксперты считают, что среди туристов популярны экскурсионные и пляжные туры, MICE-программы, поездки на события.

По словам директора департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анны Филатовской, Азербайджан был закрыт из-за коронавирусных ограничений еще в 2022 году, их долго не снимали. В этом же году ощущается значительный спрос, а туристы соскучились по данному направлению, утверждает Филатовская.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева подчеркнула, что в 2022 году Азербайджан принимал только туристов с действующими сертификатами о вакцинации.

В публикации отмечается, что в текущий момент стоимость туров начинается от 16,6 тыс. рублей (170 долларов) без учета авиаперелета.

Теги:
Из этой рубрики
Зурабишвили обсудила с Макроном предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС (видео)
Мир

Зурабишвили обсудила с Макроном предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС (видео)

2023/09/06, 13:25
В Евросоюзе признали, что не могут отказаться от поставок российского газа
Мир

В Евросоюзе признали, что не могут отказаться от поставок российского газа

2023/09/06, 12:12
Сырский: Оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной
Мир

Сырский: Оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной

2023/09/06, 12:03
Новые власти Нигера потребовали от Макрона установить график вывода французских войск
Мир

Новые власти Нигера потребовали от Макрона установить график вывода французских войск

2023/09/06, 11:58
В Индии объяснили использование слова "Бхарат" на пригласительных на саммит G20
Мир

В Индии объяснили использование слова «Бхарат» на пригласительных на саммит G20

2023/09/06, 11:20
Часы тикают, вечно Баку ждать не будет
Мир

Часы тикают, вечно Баку ждать не будет

2023/09/06, 11:16
Россияне стали чаще ездить на отдых в Азербайджан
Мир

Россияне стали чаще ездить на отдых в Азербайджан

2023/09/06, 10:51
Блинкен приехал в Украину
Мир

Блинкен приехал в Украину

2023/09/06, 10:33
Армяне пытались подкупить колумбийского репортера, увидевшего их зверства в Карабахе
Мир

Армяне пытались подкупить колумбийского репортера, увидевшего их зверства в Карабахе

2023/09/06, 09:15