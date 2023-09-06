Стамбул во власти ливней, есть погибший (обновлено, видео)

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6/09 00:34 В муниципалитете Стамбула сообщили о первой жертве паводков в городе.



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23:46 На крупнейший в Турции мегаполис Стамбул обрушился проливной дождь, который вызвал наводнения. Сильнее всего от удара стихии пострадал район Башакшехир, сообщает телеканал TRT.

В районе Башакшехир уровень воды поднялся на столько, что потоки воды стали уносить припаркованные автомобили: они буквально плавают по улицам. Затопленными также оказались ряд станций метро, несколько домов и местная больница.

Также телеканал рассказал, что на территории этого района группа местных жителей оказалась заблокирована в библиотеке. Спасатели эвакуировали их и доставили в здание районной администрации. Данных о пострадавших нет.