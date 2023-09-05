Гафарова: Ни о какой блокаде Лачинской дороги не может быть и речи

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Лачинская дорога и сейчас открыта, ни о какой блокаде не может быть и речи.

Об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, принимая делегацию во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Обратив внимание на ложную и сфабрикованную пропаганду, проводимую Арменией вокруг Лачинской дороги, председатель ММ подчеркнула, что данная дорога является территорией Азербайджана.

Спикер довела до сведения гостя, что Азербайджан предложил дорогу Агдам-Ханкенди для перевозки гуманитарных грузов в город Ханкенди и окрестные села, но, к сожалению, Армения не желает использовать эту дорогу.

Заявив, что армянские жители, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана, С.Гафарова напомнила, что предпринимаются необходимые шаги для их реинтеграции в азербайджанское общество.