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Школы Франции массово отправляют домой учениц, которые приходят в мусульманской одежде

Школы Франции массово отправляют домой учениц, которые приходят в мусульманской одежде

Государственные школы Франции в первый день учебного года отправили домой десятки девочек за отказ сменить мусульманское платье-абайя на светскую одежду.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министра национального просвещения и молодежи Габриэля Атталя.

По словам Атталя, несмотря на вступивший в силу запрет на ношение в образовательных организациях страны одежды, которая считается религиозным символом, около 300 учащихся проигнорировали его. Однако, как уточнил министр, большинство девочек согласились переодеться. Отправить домой за неповиновение новому правилу пришлось 67 учениц.

Министр напомнил, что в школах запретили носить традиционные мусульманские одежды, так как это нарушает правила светскости образования.

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