Песков ответил Пашиняну

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Москва не согласна с высказываниями премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия не собирается, да и не может уйти из региона Южного Кавказа.

«Россия – неотъемлемая часть Южного Кавказа. Она продолжает выполнять роль гаранта безопасности в Карабахе и сворачивать свою миссию не собирается», – добавил Песков.

Песков также отметил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности по стабилизации обстановки в Карабахе.

«Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. Мы будем продолжать эту роль», – заявил Песков.

По его словам, в данном случае «очень важным является приверженность во всех соответствующих государствах этого региона тем трехсторонним договоренностям двухлетней давности, которые были заключены». «Именно следование этим договоренностям является залогом успеха», – подчеркнул он.