Финская Patria может начать производство вооружений в Украине

97 Просмотров

Финская компания Patria, специализирующаяся на выпуске бронетехники, артиллерии и боеприпасов, рассматривает возможность начала производства вооружений на территории Украины.

Об этом сообщил еженедельник Defense News.

Издание отмечает, что многие страны, в том числе Финляндия, находятся в поиске более устойчивых форм помощи Украине. По словам представителя финского Минобороны, для республики это означает «поочередное наращивание производства боеприпасов внутри страны и за рубежом, прямые закупки Киевом у финской оборонной промышленности, а также участие в различных международных инициативах по помощи Украине». «В целом мы знаем, что Украина заинтересована в продукции финской оборонной промышленности, а между администрациями и компаниями состоялись дискуссии по развитию двустороннего сотрудничества», – заявил собеседник издания.

Эксперты утверждают, что запуск производства техники Patria в Украине, вероятнее всего, получит поддержку финских властей.