Куба обвинила Россию в вербовке своих граждан для участия в войне против Украины

156 Просмотров

МИД Кубы утверждает, что торговцы людьми принуждали граждан Острова Свободы воевать в Украине — эту информацию внешнеполитическое ведомство Кубы опубликовало на своем официальном сайте.

«Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее как соучастницу этих действий, которые мы решительно отвергаем», — указано в сообщении МИД страны.

По данным кубинского МВД, к участию в боевых действиях в Украине привлекали граждан страны, которые проживают как в России, так и на Кубе.

МИД Кубы добавил, что страна не является участником конфликта в Украине и занимает нейтральную позицию.