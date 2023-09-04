Завтра в Баку будет туманно

102 Просмотров

5 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, небольшая морось. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 28-33° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны кратковременные, грозовые дожди, прогнозируется град. Ночью и утром в отдельных районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.