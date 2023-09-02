Кувейт заказал у Турции 18 ударных беспилотников Bayraktar

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Кувейт заключил с Турцией соглашение на покупку 18 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, они готовы к отправке.

Об этом, как передала кувейтская газета Al Qabas, сообщила посол республики в эмирате Туба Нур Сонмез.

Выступая 31 августа на торжественном вечере по случаю победы Турции под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка над войсками интервентов в ходе войны 1919-1923 годов, она заявила, что Эль-Кувейт заказал у Анкары 18 БПЛА Bayraktar TB2. Сонмез уточнила, что беспилотники «готовы к передаче, когда пожелает Кувейт».

Турция «готова поставить Кувейту всю военную технику, которую он запросит», подчеркнула она.