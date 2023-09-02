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Медведев призвал относиться к Западу, поддерживающему Киев, как к нацистской коалиции

Медведев призвал относиться к Западу, поддерживающему Киев, как к нацистской коалиции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал относиться к нынешнему руководству западных стран, поддерживающих Украину, как к нацистской коалиции, и не испытывать иллюзий насчет возможного налаживания отношений РФ с ними.

«Главари бандеровской «Украины» все чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских» (понятно, что под «русскими» они понимают все население нашей страны вне зависимости от национальности). Где-то такое уже было, а?» – написал политик в своем Telegram-канале.

В связи с этим он напомнил, что Киев сейчас «поддерживают почти все начальники западных стран», в том числе США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, скандинавских стран, Прибалтики, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Все они, указал Медведев, – «прямые и явные пособники нацистов». «И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами», – заключил он.

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