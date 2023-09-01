Вагит Алекперов стал богаче на $7,25 млрд

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Совокупное состояние богатейших предпринимателей из РФ с начала 2023 года выросло на 32 млрд долларов (более 3 трлн рублей). Больше всех прибавил Вагит Алекперов, но лидером рейтинга остается Владимир Потанин, пишет Neva.today.

Общее состояние 10 самых богатых предпринимателей России с начала года увеличилось на 32,01 млрд долларов. Лидером роста стал Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла», чей капитал вырос на 7,25 млрд долларов и достиг 22,6 млрд.

Второе место по приросту занял Леонид Михельсон из «Новатэка» – плюс 3,49 млрд, итого 28,1 млрд долларов. Третий результат у Владимира Лисина из НЛМК – плюс 4,36 млрд, всего 24,2 млрд долларов.

Лидером рейтинга остается Владимир Потанин с 29,7 млрд долларов. Также в первую десятку вошли Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Михаил Прохоров, Геннадий Тимченко, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.