Баку намекнул на конец многолетней таможенной «халяве»

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Есть по крайней мере одна довольно веская причина, по которой открытие Лачинской дороги само по себе невозможно до проведения прямого диалога с представителями армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана и осуществления ряда предварительных мероприятий на земле.

Как заявил журналистам в четверг в Агдаме помощник президента Хикмет Гаджиев, открытие Лачинской дороги «должно происходить при условии соблюдение законов Азербайджанской Республики и соответствующих законов, касающихся пограничного контроля и пограничной безопасности, а также правил таможенного режима». Он особо подчеркнул «в течение 30 лет Армения нарушала таможенный режим Азербайджана, применяла таможенные пошлины на ввозимую ею продукцию, чем заработала огромные средства и нанесла большой ущерб бюджету Азербайджана, обеспечив импорт этой продукции на азербайджанскую территорию».

Таким образом, Гаджиев недвусмысленно намекнул на конец многолетней таможенной «халяве» и учреждении (непременно до возобновления движения через ППП «Лачин») полноценной таможни, ничем принципиально не отличающейся по своим функциям от таковых на других участках пограничного перехода, включая в воздушных и морских портах страны, сухопутных пунктах, а также почтовой таможни. Правила таможенного оформления везде одинаковы.

В этом смысле, таможенное оформление ввозимых грузов через ППП «Лачин» должно производиться также исключительно в законном порядке. А это означает, что документация, все путевые листы, накладные и пр. должны быть оформлены в соответствии с законодательством Азербайджана.

К примеру, как называются города, куда следуют грузы? Что указано в графе «страна»? Если в документации фигурируют «Степанакерт», «Республика Арцах» или «НКР», то грузы будут простаивать на складе таможни до внесения исправлений, а предприниматели не будут освобождены от платы за хранение или парковку. Какое юридическое лицо является получателем груза? Какой у этой фирмы налоговый номер в реестре Минналогов Азербайджана? Где печать этой фирмы, и где она зарегистрирована? Тысячи вопросов, без решения которых невозможно будет проводить «растаможку», без которой, в свою очередь, невозможно будет возобновить ввоз грузов через ППП «Лачин».

Чтобы решить эти вопросы, необходим субстантивный диалог между центральным правительством Азербайджана и представителями армянского населения Карабаха, ориентированный на результат. А результатом этого диалога должна стать выработка дорожной карты, реализация которой приведет к созданию правовых условий для открытия дороги для коммерческих перевозок.

А значит, последовательность может быть только следующей: сперва диалог, первые шаги на пути к реинтеграции (для начала — документальной), затем открытие дороги Агдам-Ханкенди, потом открытие пункта таможенного контроля на ППП «Лачин» и только в самом конце – возобновление провоза через этот ППП коммерческих грузов.

Лошадь должна идти впереди телеги, а не наоборот.

Зухраб Дадашов