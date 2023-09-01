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Баку намекнул на конец многолетней таможенной «халяве»

Баку намекнул на конец многолетней таможенной «халяве»

Есть по крайней мере одна довольно веская причина, по которой открытие Лачинской дороги само по себе невозможно до проведения прямого диалога с представителями армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана и осуществления ряда предварительных мероприятий на земле.

Как заявил журналистам в четверг в Агдаме помощник президента Хикмет Гаджиев, открытие Лачинской дороги «должно происходить при условии соблюдение законов Азербайджанской Республики и соответствующих законов, касающихся пограничного контроля и пограничной безопасности, а также правил таможенного режима». Он особо подчеркнул «в течение 30 лет Армения нарушала таможенный режим Азербайджана, применяла таможенные пошлины на ввозимую ею продукцию, чем заработала огромные средства и нанесла большой ущерб бюджету Азербайджана, обеспечив импорт этой продукции на азербайджанскую территорию».

Таким образом, Гаджиев недвусмысленно намекнул на конец многолетней таможенной «халяве» и учреждении (непременно до возобновления движения через ППП «Лачин») полноценной таможни, ничем принципиально не отличающейся по своим функциям от таковых на других участках пограничного перехода, включая в воздушных и морских портах страны, сухопутных пунктах, а также почтовой таможни. Правила таможенного оформления везде одинаковы.

В этом смысле, таможенное оформление ввозимых грузов через ППП «Лачин» должно производиться также исключительно в законном порядке. А это означает, что документация, все путевые листы, накладные и пр. должны быть оформлены в соответствии с законодательством Азербайджана.

К примеру, как называются города, куда следуют грузы? Что указано в графе «страна»? Если в документации фигурируют «Степанакерт», «Республика Арцах» или «НКР», то грузы будут простаивать на складе таможни до внесения исправлений, а предприниматели не будут освобождены от платы за хранение или парковку. Какое юридическое лицо является получателем груза? Какой у этой фирмы налоговый номер в реестре Минналогов Азербайджана? Где печать этой фирмы, и где она зарегистрирована? Тысячи вопросов, без решения которых невозможно будет проводить «растаможку», без которой, в свою очередь, невозможно будет возобновить ввоз грузов через ППП «Лачин».

Чтобы решить эти вопросы, необходим субстантивный диалог между центральным правительством Азербайджана и представителями армянского населения Карабаха, ориентированный на результат. А результатом этого диалога должна стать выработка дорожной карты, реализация которой приведет к созданию правовых условий для открытия дороги для коммерческих перевозок.

А значит, последовательность может быть только следующей: сперва диалог, первые шаги на пути к реинтеграции (для начала — документальной), затем открытие дороги Агдам-Ханкенди, потом открытие пункта таможенного контроля на ППП «Лачин» и только в самом конце – возобновление провоза через этот ППП коммерческих грузов.

Лошадь должна идти впереди телеги, а не наоборот.

Зухраб Дадашов

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