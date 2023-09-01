ВОЗ сообщает о всплеске ковида в мировых масштабах

139 Просмотров

В период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней.

Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 тысяч смертей, что на 63% больше и на 48% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями», – сказано в документе.

По оценкам ВОЗ, в настоящее время зарегистрированные случаи не точно отражают уровень инфицирования из-за сокращения масштабов тестирования и отчетности по всему миру.