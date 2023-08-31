Правительство Армении официально закрепило статус наблюдателей Евросоюза

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Правительство Армении подписало соглашение с Евросоюзом, официально закрепляющее статус миссии наблюдателей союза в республике. Об этом сообщает официальный сайт кабмина Армении.

«Одобрить подписание с Евросоюзом соглашения о статусе миссии ЕС в Армении <…> Армянская сторона высоко ценит как эту, так и все другие инициативы, направленные на углубление сотрудничества с Евросоюзом в сфере безопасности», — говорится в постановлении правительства.

Отмечается, что заключение договора поручено организовать Министерству иностранных дел республики.