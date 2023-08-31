Хикмет Гаджиев назвал условия открытия Лачинской дороги

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Открытие дороги Агдам-Ханкенди, ее наличие и функциональность нашли отражение в соответствующих заявлениях, и руководство Армении на встречах в Брюсселе признало наличие и возможность ее использования.

Об этом сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в беседе с журналистами на месте нахождения гуманитарного груза АОКП на дороге Агдам-Ханкенди, передает АПА.

«Но они стали отрицать это на последующих этапах. В качестве очередной составляющей этого процесса может быть предусмотрено открытие Лачинской дороги в ближайшие дни, то есть в определенные условные сроки. В открытии Лачинской дороги очень важен фактор территориальной целостности, суверенитета Азербайджанской Республики. В то же время, это должно происходить при условии соблюдения законов Азербайджанской Республики и соответствующих законов, касающихся пограничного контроля и пограничной безопасности, а также правил таможенного режима», – отметил он.

«Что касается вопроса открытия Лачинской дороги в течение 24 часов, еще раз отмечу, что в прошлый раз – 15 августа – мы открыто заявили о достижении соглашения, находясь здесь, на этой дороге», – сказал Гаджиев.

«Составной частью этого соглашения было открытие дороги Агдам-Ханкенди, а вслед за ней, с применением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана, открытие дороги Лачин-Ханкенди. Представители армянских жителей также должны были прийти на соответствующую встречу в азербайджанском городе Евлах. В последний момент они отказались от этого. Причиной этого отказа являются политические манипуляции и пропаганда. Если бы их истинные намерения касались вопросов реинтеграции, мирного урегулирования вопросов, они пришли бы на эту встречу», – отметил помощник президента.