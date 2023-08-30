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Главное Экономика

«Газпром» сообщил о резком падении чистой прибыли

«Газпром» сообщил о резком падении чистой прибыли

Чистая прибыль компании «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, упала в первом полугодии 2023 года до 296,2 млрд рублей. Об этом говорится в отчете предприятия.

Согласно документу, прибыль «Газпрома» показала падение в 8,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда этот показатель составил 2,5 триллиона рублей.

Как указал заместитель председателя правления «Газпрома» Фамиль Садыгов, снижение прибыли объясняется влиянием курсовых разниц на фоне ослабления курса рубля в отчетном периоде — на 24% к доллару и на 26% к евро.

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