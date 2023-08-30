Россия ударила по Киеву ракетами и дронами, есть жертвы (видео)

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Войска РФ ночью совершили массированную комбинированную атаку по Киеву. Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей.

«Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала войска РФ применили ударные БПЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы Shahed). Вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс», – говорится в сообщении главы КГВА Сергея Попко.

По его словам, всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей. После атаки в столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

«К сожалению, погибли люди. В Шевченковском районе, на территории предприятия обломки ракет убили двух человек, еще один получил повреждения. Также, в результате падения элементов ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах. В местах падения возникли возгорания, над ликвидацией пожаров работали отряды ГСЧС», – добавил он.