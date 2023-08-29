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В Грузии могут ограничить выдачу ВНЖ россиянам

В Грузии могут ограничить выдачу ВНЖ россиянам

Грузинский парламент зарегистрировал законопроект оппозиционных депутатов, согласно которому предлагается ограничить выдачу инвестиционных и краткосрочных видов на жительство для россиян до конца 2024 года. Об этом заявил во время брифинга инициатор документа Роман Гоциридзе.

«Наша политическая команда зарегистрировала сегодня в парламенте законопроект, который подразумевает введение ограничений для граждан России на выдачу для них инвестиционных и краткосрочных видов на жительство до конца 2024 года», — сказал Гоциридзе.

По его словам, граждане РФ с 2022 года по июнь 2023-го купили в Грузии до 10 тыс. квартир, создают там предприятия и приобретают другие виды недвижимости, «которые в дальнейшем становятся законным основанием для получения вида на жительство».

Гоциридзе подчеркнул, что цены на недвижимость в государстве сильно выросли, что вызвало проблемы с покупкой и арендой квартир грузинами.

Парламентарий отметил, что он и его коллеги не против инвестиций в Грузию, но государственные и национальные интересы для них важнее.

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