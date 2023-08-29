Спикеру парламента Армении после операции поплохело, его пришлось усыпить

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«Спикера парламента Армении Алена Симоняна прооперировали. У него проблема, связанная с рукой, и его сегодня оперировали повторно». Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

Согласно данным издания, «в ходе операции возникли серьезные осложнения, и врачи приложили немало усилий для стабилизации состояния больного». После выхода из наркоза состояние спикера Национального Собрания Армении вновь ухудшилось и его пришлось усыпить, чтобы уменьшить отрицательные последствия анестезии.

На данный момент состояние здоровья Алена Симоняна удовлетворительное.