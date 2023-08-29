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Главное Мир

Крушение вертолета в США привело к гибели двух человек (видео)

Крушение вертолета в США привело к гибели двух человек (видео)

Два человека погибли в результате столкновения пожарно-спасательного вертолета со зданием жилого комплекса в городе Помпано-Бич во Флориде. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщил ABC News со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

В результате инцидента погиб один член экипажа и один человек, находившийся в момент ЧП на земле. Всего на борту вертолета находилось три пассажира.

По словам официальных лиц, вертолет во время крушения направлялся на место происшествия в городе Северный Лодердейл.

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