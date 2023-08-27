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Главное Мир

Из римского Колизея изгоняют крыс

Из римского Колизея изгоняют крыс

В римском Колизее начались работы по очистке исторического памятника от крыс. Об этом на своей странице в Facebook написала глава совета Рима по окружающей среде Сабрина Альфонси.

«Мероприятия Министерства окружающей среды будут проводится в зеленых зонах, прилегающих к археологическому парку Колизей, дорожных желобов и канализаций, также службы разместят там ловушки», — рассказала Альфонси. Работы планируют закончить в ближайшие дни.

Работы начались после того, как туристы разместили в социальных сетях фотографии грызунов, бродящих в районах рядом с древним амфитеатром. Как отмечает издание The Local, в Риме насчитывается около 7 млн крыс или по 2,5 особи на каждого жителя.

По словам Альфонси, всплеск туристической волны этим летом и аномальная жара стали причиной увеличения количества мусора, что и способствовало распространению грызунов.

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Из римского Колизея изгоняют крыс
Мир

Из римского Колизея изгоняют крыс

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