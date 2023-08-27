Милли предрек отправку F-16 Украине «в не столь отдаленном будущем»

95 Просмотров

Украина может получить истребители F-16 в ближайшее время. Такое заявление в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka сделал глава Объединенного комитета руководителей штабов Марк Милли, напомнив, что существует программа обучения и дело двигается вперед, сообщает Reuters.

«По F-16. На самом деле дело движется вперед. Следовательно, существует программа обучения, и они (украинцы), вероятно, получат F-16… в не столь отдаленном будущем», – отметил Милли.

Он также прокомментировал ход украинского контрнаступления, отметив, что украинским Вооруженным силам противостоят укрепленные позиции российских оккупантов.

«У украинцев осталось значительное количество боевой силы, и это еще не конец. Поэтому я думаю, что честно говоря, еще рано говорить об успехе или неудаче», – сказал Милли.