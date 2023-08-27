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Азербайджан экспортировал в Великобританию более 195 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов

Азербайджан экспортировал в Великобританию более 195 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов

В январе-июле 2023 года Азербайджан экспортировал свыше 195,12 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов в Великобританию, что составляет 1,25 процента от общего объема экспорта сырья из Азербайджана. В годовом исчислении данный показатель сократился на 78,93 процента, или на 730,88 тысячи тонн, уточняет «Тренд».

Стоимость экспорта азербайджанской нефти и нефтепродуктов в Великобританию в указанный период составила 111,679 миллиона долларов США. Это на 85,16 процента, или на 640,828 миллиона долларов меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В целом в январе – июле 2023 года Азербайджан экспортировал около 15,54 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что на 5,33 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года (16,414 миллиона тонн). В стоимостном выражении экспорт нефти составил более 9,444 миллиарда долларов, что на 23,82 процента, или 2,952 миллиарда долларов меньше показателя января – июля 2022 года.

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