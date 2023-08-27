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Ильхам Алиев поздравил Санду

Ильхам Алиев поздравил Санду

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления президенту Молдовы Майе Санду. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Молдова – Дня независимости.

Успешное развитие построенных на добрых традициях отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой вызывает удовлетворение. Высокий уровень наших политических связей создал хорошую основу для расширения взаимовыгодного сотрудничества в ряде сфер.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю прошедшую в условиях искренности и взаимного доверия нашу с Вами встречу, переговоры по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам сотрудничества в рамках моего визита в Молдову для участия во втором Саммите «Европейского политического сообщества» в Кишиневе.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия во имя укрепления традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой, углубления нашего плодотворного сотрудничества в рамках как двусторонних, так и международных организаций в интересах наших народов, полного использования потенциала нашего взаимодействия.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы – постоянного спокойствия и благополучия.

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