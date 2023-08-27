Азербайджанцы Литвы призвали поддержать мирные усилия Баку |
Баку рассчитывает на расширение сотрудничества с Кишиневом |
Гаджиев призвал расследовать деятельность проармянских политиков на Западе |
Коротченко заявил о напрасных тратах армян на «демонизацию» Азербайджана и Турции |
Жительница Забуха обратилась с просьбой к президенту Алиеву (видео) |
Взрывы над Курском |
Азербайджанские военные пресекли попытку армянских ВС обеспечить позиционное продвижение |
Посол Украины в Азербайджане поблагодарил Алиева (видео) |
Хикмет Гаджиев: В отличии от создающих барьеры стран, Азербайджан прокладывает дороги |
Главное Политика

Азербайджанцы Литвы призвали поддержать мирные усилия Баку

Азербайджанцы Литвы призвали поддержать мирные усилия Баку

Действующая в Литве Ассоциация азербайджанцев «Гюнеш» обратилась к международной общественности с призывом поддержать мирные усилия Азербайджана.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, в заявлении, направленном от имени ассоциации в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, указывается, что литовцы азербайджанского происхождения испытывают чувство глубокой озабоченности в связи с нынешней ситуацией, сложившейся в регионе Южного Кавказа в результате недопустимых действий армянской диаспоры и существующих в Армении реваншистских сил.

В заявлении отмечается, что в результате 30-летней захватнической политики Армении Карабахский регион Азербайджана превратился в руины и что актуальные проблемы, оставшиеся после войны 2020 года, до сих пор не нашли решения.

Подчеркивается, что в результате подрыва на минах, заложенных армянскими вооруженными силами на территориях Азербайджана, до сегодняшнего дня погибли и получили ранения более 300 азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, что отказ Армении предоставить Баку точные карты минных полей является грубым нарушением закона. В заявлении также указывается, что Азербайджан, на примере соседней Грузии доказавший приверженность региональному сотрудничеству, в соответствии с международным правом стремится сохранить суверенитет на своей территории, в том числе над транспортно-коммуникационными путями, и отмечается, что дорога Ханкенди-Лачин остается открытой.

Ассоциация азербайджанцев «Гюнеш» призывает международные организации на этом критическом и важном этапе не верить армянским домыслам, на деле поддержать миролюбивую позицию Азербайджана и оказать содействие конструктивному диалогу между сторонами.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев поздравил Санду
Политика

Ильхам Алиев поздравил Санду

2023/08/27, 11:07
Азербайджанцы Литвы призвали поддержать мирные усилия Баку
Политика

Азербайджанцы Литвы призвали поддержать мирные усилия Баку

2023/08/27, 10:50
Баку рассчитывает на расширение сотрудничества с Кишиневом
Политика

Баку рассчитывает на расширение сотрудничества с Кишиневом

2023/08/27, 10:42
Гаджиев призвал расследовать деятельность проармянских политиков на Западе
Политика

Гаджиев призвал расследовать деятельность проармянских политиков на Западе

2023/08/27, 10:33
Венгрия обвинила ЕС в нежелании признать провал санкций
Политика

Венгрия обвинила ЕС в нежелании признать провал санкций

2023/08/26, 17:29
Насими Агаев: Жизнь азербайджанцев никогда не представляла для Запада значения
Политика

Насими Агаев: Жизнь азербайджанцев никогда не представляла для Запада значения

2023/08/26, 16:47
Посол Украины в Азербайджане поблагодарил Алиева (видео)
Политика

Посол Украины в Азербайджане поблагодарил Алиева (видео)

2023/08/26, 16:26
Франция попыталась помешать участию европейских дипломатов в праздновании "Дня города Лачин"
Политика

Франция попыталась помешать участию европейских дипломатов в праздновании «Дня города Лачин»

2023/08/26, 16:22
Франция готовит очередную провокацию, направленную против Азербайджана
Политика

Франция готовит очередную провокацию, направленную против Азербайджана

2023/08/26, 11:05