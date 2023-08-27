Азербайджанцы Литвы призвали поддержать мирные усилия Баку

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Действующая в Литве Ассоциация азербайджанцев «Гюнеш» обратилась к международной общественности с призывом поддержать мирные усилия Азербайджана.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, в заявлении, направленном от имени ассоциации в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, указывается, что литовцы азербайджанского происхождения испытывают чувство глубокой озабоченности в связи с нынешней ситуацией, сложившейся в регионе Южного Кавказа в результате недопустимых действий армянской диаспоры и существующих в Армении реваншистских сил.

В заявлении отмечается, что в результате 30-летней захватнической политики Армении Карабахский регион Азербайджана превратился в руины и что актуальные проблемы, оставшиеся после войны 2020 года, до сих пор не нашли решения.

Подчеркивается, что в результате подрыва на минах, заложенных армянскими вооруженными силами на территориях Азербайджана, до сегодняшнего дня погибли и получили ранения более 300 азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, что отказ Армении предоставить Баку точные карты минных полей является грубым нарушением закона. В заявлении также указывается, что Азербайджан, на примере соседней Грузии доказавший приверженность региональному сотрудничеству, в соответствии с международным правом стремится сохранить суверенитет на своей территории, в том числе над транспортно-коммуникационными путями, и отмечается, что дорога Ханкенди-Лачин остается открытой.

Ассоциация азербайджанцев «Гюнеш» призывает международные организации на этом критическом и важном этапе не верить армянским домыслам, на деле поддержать миролюбивую позицию Азербайджана и оказать содействие конструктивному диалогу между сторонами.