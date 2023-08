Гаджиев призвал расследовать деятельность проармянских политиков на Западе

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети Х заявил о том, что надо осуществить расследование в отношении проармянских политиков в США и Европе.

Он опубликовал выдержку из газеты The New York Post о возможных правонарушениях жены американского сенатора Боба Менендеса.

«Деньги решают все! Все антиазербайджанские проармянские лоббисты и политики в США и Европе должны быть подвергнуты дальнейшему расследованию», – отметил Гаджиев.

Money Talks! All anti-Azerbaijani pro-armenian lobbyists and politicians in the United States and Europe need to be further investigated.

«Sen. Bob Menendez’s wife sold $400K in gold bars months before his office admitted he was facing federal probe»https://t.co/itYeHuhgKU pic.twitter.com/5X45jyOztM

