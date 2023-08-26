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Спасатели эвакуировали оказавшихся в опасной ситуации из-за наводнения жителей Исмаиллы (видео)

Спасатели эвакуировали оказавшихся в опасной ситуации из-за наводнения жителей Исмаиллы (видео)

На горячую линию МЧС “112” поступила информация о том, что в селе Моллаисаглы Исмаиллинского района в связи с наводнением на реке граждане находятся в беспомощном состоянии.

В связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативных условий на месте происшествия выяснилось, что в результате интенсивных дождей в селе Моллаисаглы граждане оказались в опасном положении из-за наводнения на реке.

Спасатели эвакуировали граждан, оказавшихся в опасной ситуации с использованием спасательных средств. Ширинов Рагиф Эльман оглу 1978 года рождения, Багиев Джалил Агасиф оглу 1981 года рождения, Багиев Этирам Ниязи оглу 1981 года рождения и Ширинов Абузар Гурбан оглу 1980 года рождения были эвакуированы в безопасное место.

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