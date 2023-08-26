Франция не намерена отзывать посла из Нигера (обновлено) |
Прилетевший в Баку самолет не имеет отношения к Пригожину |
Лукашенко: Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина |
Сбит квадрокоптер вооруженных сил Армении (фото) |
Русские не прекращают свои провокации в Карабахе: появилось новое видео |
Красный полумесяц ставит на место армянский офис МККК |
В Кремле ответили на вопрос о причастности Путина к гибели Пригожина |
Дания запретит сжигать Коран |
На ППП «Лачин» с кареты скорой медицинской помощи удалили символику сепаратистов (видео) |
Главное Мир

Кабмин утвердил минимальные нормы энергоэффективности для зданий

Кабмин утвердил минимальные нормы энергоэффективности для зданий

В Азербайджане утверждены минимальные нормы энергоэффективности для зданий.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики по согласованию с министерством энергетики Азербайджанской Республики в срок 18 месяцев должен обеспечить совершенствование действующих строительных норм и правил с целью обеспечения энергоэффективности зданий.

Министерство энергетики по согласованию с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики в шестимесячный срок должно разработать и утвердить «Методологию расчета энергопотребления в зданиях» на основе усовершенствованных строительных норм и правил.

Теги:
Из этой рубрики
В WhatsApp появится новый вид реакций
Мир

В WhatsApp появится новый вид реакций

2023/08/26, 15:52
Кабмин утвердил минимальные нормы энергоэффективности для зданий
Мир

Кабмин утвердил минимальные нормы энергоэффективности для зданий

2023/08/26, 15:42
Движение по Панамскому каналу могут ограничить еще на 10 месяцев
Мир

Движение по Панамскому каналу могут ограничить еще на 10 месяцев

2023/08/26, 15:34
В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников
Мир

В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников

2023/08/26, 15:24
Армия Хафтара ударила по повстанцам из Чада
Мир

Армия Хафтара ударила по повстанцам из Чада

2023/08/26, 14:58
Россия ударила по Купянскому району Украины, есть погибшие
Мир

Россия ударила по Купянскому району Украины, есть погибшие

2023/08/26, 14:30
В США рассекретили документы о перевороте Пиночета в Чили
Мир

В США рассекретили документы о перевороте Пиночета в Чили

2023/08/26, 14:19
Данилов: Переговоры и уступки Путину станут геостратегическим фиаско для Запада
Мир

Данилов: Переговоры и уступки Путину станут геостратегическим фиаско для Запада

2023/08/26, 14:03
Кахраманмараш снова трясет
Мир

Кахраманмараш снова трясет

2023/08/26, 13:38