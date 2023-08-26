Кабмин утвердил минимальные нормы энергоэффективности для зданий

69 Просмотров

В Азербайджане утверждены минимальные нормы энергоэффективности для зданий.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики по согласованию с министерством энергетики Азербайджанской Республики в срок 18 месяцев должен обеспечить совершенствование действующих строительных норм и правил с целью обеспечения энергоэффективности зданий.

Министерство энергетики по согласованию с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики в шестимесячный срок должно разработать и утвердить «Методологию расчета энергопотребления в зданиях» на основе усовершенствованных строительных норм и правил.