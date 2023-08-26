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Хикмет Гаджиев: В отличии от создающих барьеры стран, Азербайджан прокладывает дороги

Хикмет Гаджиев: В отличии от создающих барьеры стран, Азербайджан прокладывает дороги

В отличие от стран, которые создают барьеры, Азербайджан прокладывает дороги.

Об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети «X» (Twitter).

«Из аэропорта Зангилана в Лачин строится новая дорога. Азербайджан строит дороги и улучшает транспортные связи, в отличие от других стран, которые создают барьеры и препятствия. Путь – это культура и главная составляющая цивилизации!», – говорится в публикации.

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