Прилетевший в Баку самолет не имеет отношения к Пригожину

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Второй самолет, который некоторые российские СМИ связывают с главарем наемников «Вагнера» Евгением Пригожиным, не имеет никакого отношения к группировке и никогда не имел.

Об этом заявил генеральный директор авиакомпании-оператора Jetica Сергей Трифонов, сообщает Guardian.

Российские СМИ, в основном связанные с Telegram-каналом «Серая зона» группы Вагнера, связали второй бизнес-джет с бортовым номером RA-02748 с группой наемников и сообщили, что он также находился в воздухе во время катастрофы.

Но оператор самолета, российская компания ООО «Джетика», отрицает какую-либо такую связь.

«Ни сам самолет, ни его пассажиры не связаны с Вагнером и никогда не были связаны», – заявил агентству Reuters генеральный директор Jetica Сергей Трифонов.

По словам Трифонова, этот самолет не был арендован, хотя он отказался сказать, кто был его владельцем.

Напомним, вчера сообщалось, что второй бизнес-джет Пригожина Embraer ERJ-135BJ сел в Баку.