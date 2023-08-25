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Ильхам Алиев заложил фундамент гостиничного комплекса в Лачине (фото)

Ильхам Алиев заложил фундамент гостиничного комплекса в Лачине (фото)

25 августа заложен фундамент гостиничного комплекса, который будет построен вблизи города Лачин.

В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, передает Азертадж.

Управляющий делами президента Рамин Гулузаде проинформировал главу государства и первую леди о проводимой работе.

Было сообщено, что в концепции восстановления Лачина принят во внимание туристический потенциал города, для этого создается соответствующая инфраструктура. В современной гостинице будут созданы все условия для комфорта приезжающих в район. Гостиничный комплекс будет состоять из здания отеля на 100 номеров и 10 коттеджей, а также кафе и ресторанов, развлекательного и оздоровительного центров. В здании отеля гостям также будут доступны многофункциональные залы для мероприятий и заседаний на 500 мест.

В то же время в отеле будут созданы открытый и закрытый бассейны, СПА-центр, зона для боулинга и развлечений, детская развлекательная зона, крытый спортивный зал, комната для занятия йогой и многофункциональные площадки на открытом воздухе. Словом, гостиничный комплекс, где будет обеспечен высокий уровень услуг, будет построен на уровне современных стандартов.

Затем Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса.

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