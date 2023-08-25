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Заложен фундамент села Зар Кяльбаджарского района

Заложен фундамент села Зар Кяльбаджарского района

25 августа заложен фундамент села Зар Кяльбаджарского района.

В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, передает Азертадж.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал главу государства и первую леди о работе, которую предстоит проделать в селе.

Было сообщено, что всего в селе Зар планируется разместить 855 семей. Под закладку населенного пункта с учетом 20-летней перспективы и последующего развития предусматривается выделить земельный участок площадью более 243 гектаров. На первом этапе планируется строительство одноэтажных частных домов для переселения в село 547 семей. Из 547 домов, которые намечено построить, 131 будут двухкомнатными, 289 – трехкомнатными, 92 – четырехкомнатными и 35 – пятикомнатными. Здесь также будет построена школа на 528 ученических мест и детский сад на 100 мест.

Ильхам Алиев заложил фундамент села Зар.

Было отмечено, что в селе Зар будут созданы все условия для обеспечения занятости и отдыха населения, проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению. Для освещения домов и улиц здесь будет использована «зеленая» энергия. В соответствии с поручениями главы государства все работы будут выполнены на самом высоком уровне.

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