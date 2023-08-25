Освобождена от должности директор классической гимназии № 160

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Директор классической гимназии № 160 Фаина Алекперова освобождена от занимаемой должности.

21 июля 2023 года в соответствии с пунктом “б” части 2 статьи 68 Трудового кодекса Азербайджанской Республики (в связи с истечением срока действия трудового договора) Фаина Алекперова, директор классической гимназии № 160 города Баку, заслуженный педагог, награжденная орденом “Эмек” III степени, освобождена от занимаемой должности.

Ф.Алекперова работала директором этого учебного заведения с 1990 года.

Новое назначение на должность директора классической гимназии № 160 пока не состоялось.