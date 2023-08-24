Останки шехида, пропавшего 31 год назад в Дашалты, доставлены в Хачмаз

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Останки Адиля Нифталиева, обнаруженные в месте массового захоронения, доставлены в Хачмазский район для предания земле, церемония прощания с шехидом проходит в его родном селе Кичик Барахум.

Нифталиев Адиль Кямал оглу родился 24 июля 1966 года в селе Кичик Барахум Хачмазского района. Когда началась Первая карабахская война, он добровольцем ушел на фронт. Участвовал в боях за села Малыбейли, Каркиджахан, Косалар. Пропал без вести 26 января 1992 года во время Дашалтинской операции.

Отметим, недавно был обнародован список пропавших без вести, личности которых были установлены в результате изучения останков, обнаруженных в месте массового захоронения. Прояснена судьба 15 пропавших без вести. 11 из них – военнослужащие, 4 – гражданские лица. Из 15 человек 7 пропали без вести в селе Дашалты, 4 – в Кяльбаджарском, 4 – в Физулинском районе.