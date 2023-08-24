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Алиев – Зеленскому: Мы готовы оказывать Украине необходимую помощь

Алиев - Зеленскому: Мы готовы оказывать Украине необходимую помощь

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины.

В письме глава государства выразил уверенность в том, что азербайджано-украинские отношения будут и впредь развиваться в соответствии с целями и задачами, отраженными в Совместной декларации, которую была подписана во время его визита в Украину в январе прошлого года.

«Уверен, что в соответствии с интересами наших народов мы последовательно продолжим совместные усилия по расширению дружественных отношений между Азербайджаном и Украиной и укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества», – отметил глава государства.

«Азербайджан уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств, в том числе Украины, постоянно придерживаясь Устава ООН, норм и принципов международного права. Мы всегда помним о гуманитарной помощи народу Украины и готовы оказывать ему необходимую помощь в будущем», – добавил президент.

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