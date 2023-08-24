КНДР запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником

КНДР в ночь со среды на четверг осуществила запуск ракеты, предположительно, со своим первым разведывательным спутником.
Об этом сообщила береговая охрана Японии.
В связи с этим в Японии сработала система оповещения J-Alert, жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землей на случай падения обломков ракеты.
Ракета КНДР миновала воздушное пространство Японии и ушла в сторону Тихого океана, предупреждение об эвакуации позже было снято.
Япония не предпринимала попыток сбить ракету КНДР.