КНДР запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником

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КНДР в ночь со среды на четверг осуществила запуск ракеты, предположительно, со своим первым разведывательным спутником.

Об этом сообщила береговая охрана Японии.

В связи с этим в Японии сработала система оповещения J-Alert, жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землей на случай падения обломков ракеты.

Ракета КНДР миновала воздушное пространство Японии и ушла в сторону Тихого океана, предупреждение об эвакуации позже было снято.

Япония не предпринимала попыток сбить ракету КНДР.