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МИД Грузии назвал заявления Медведева посягательством на территориальную целостность

МИД Грузии назвал заявления Медведева посягательством на территориальную целостность

МИД Грузии назвал попыткой посягательства на территориальную целостность страны заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности присоединения Абхазии и Южной Осетии к России.

Ранее Медведев отметил, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна, «и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины».

В МИД Грузии расценили высказывания Медведева как «попытку посягательства на суверенитет и территориальную целостность» государства. В ведомстве подчеркнули, что Грузия привержена политике мирного решения конфликта и намерена мирным путем восстановить территориальную целостность страны и обеспечить мирное сожительство населения подконтрольных и неподконтрольных территорий.

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