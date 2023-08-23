МИД Грузии назвал заявления Медведева посягательством на территориальную целостность

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МИД Грузии назвал попыткой посягательства на территориальную целостность страны заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности присоединения Абхазии и Южной Осетии к России.

Ранее Медведев отметил, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна, «и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины».

В МИД Грузии расценили высказывания Медведева как «попытку посягательства на суверенитет и территориальную целостность» государства. В ведомстве подчеркнули, что Грузия привержена политике мирного решения конфликта и намерена мирным путем восстановить территориальную целостность страны и обеспечить мирное сожительство населения подконтрольных и неподконтрольных территорий.