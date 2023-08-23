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Главное Общество

В Исмаиллинском районе ремонтируют дорогу Заргеран

В Исмаиллинском районе ремонтируют дорогу Заргеран

В Исмаиллинском районе проводятся ремонтные работы на автомобильной дороге Заргеран от 20 км автодороги республиканского значения Муганлы-Исмаиллы.

Длина отремонтированной дороги составляет 2,9 км, а ширина – в среднем 5 метров,  сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога реконструируется в соответствии с 4-й технической категорией, построено новое дорожное полотно с проведением работ по расширению дороги, уложено новое асфальтобетонное покрытие, в необходимых местах проведены работы по установке новых труб различного диаметра.

На завершающем этапе будут установлены дорожные знаки, проложены горизонтальные линии разметки.

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