В Исмаиллинском районе ремонтируют дорогу Заргеран

116 Просмотров

В Исмаиллинском районе проводятся ремонтные работы на автомобильной дороге Заргеран от 20 км автодороги республиканского значения Муганлы-Исмаиллы.

Длина отремонтированной дороги составляет 2,9 км, а ширина – в среднем 5 метров, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога реконструируется в соответствии с 4-й технической категорией, построено новое дорожное полотно с проведением работ по расширению дороги, уложено новое асфальтобетонное покрытие, в необходимых местах проведены работы по установке новых труб различного диаметра.

На завершающем этапе будут установлены дорожные знаки, проложены горизонтальные линии разметки.