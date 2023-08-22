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В ночь с 30 на 31 августа будет наблюдаться Суперлуние

В ночь с 30 на 31 августа будет наблюдаться Суперлуние

В ночь с 30 на 31 августа жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – Суперлуние.

Как сообщили на кафедре астрофизики Физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), в это время Луна будет находиться наиболее близко к Земле

Суперлуние происходит из-за того, что Луна движется по орбите вокруг Земли по эллипсу. В определенный момент она находится на точке, ближайшей к Земле, которую называют перигеем. В этот момент Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем в обычное время.

Луна будет находиться в ближайшей к Земле точке 30 августа в 19:52 по бакинскому времени, а 31 августа в 05:37 перейдет в фазу полной Луны.

Интервал между этими событиями составит 9 часов 45 минут. Расстояние до Луны в перигее составит 357 181 км. Поэтому Суперлуну, которая будет наблюдаться 31 августа 2023 года, можно назвать самой большой Суперлуной года.

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