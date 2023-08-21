Пригожин записал видео из Африки

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Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видео из Африки и заявил, что «выполняет там те задачи, которые мы обещали решить» и сказал, что ему нужны «богатыри».

«Работаем, температура +50, все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит разведывательно-поисковую деятельность, делает Россию еще более великой, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов, кошмарим ИДИЛ, Аль-Каиду и других бандосов», – заявил Пригожин.

Также террорист призвал добровольцев вступить в ряды ЧВК, чтобы «отстоять свободу Африки».

«Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые нам были поставлены и которые мы обещали решить», – сказал он.