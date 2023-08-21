Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик России (фото)

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В городе Сольцы Новгородской области РФ на военном аэродроме 19 августа в результате удара дрона произошел пожар, в результате которого, вероятно, полностью сгорел российский стратегический бомбардировщик Ту-22М. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

«Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик. В сети, возможно, появилось фото военного аэродрома «Сольцы» после удара беспилотника. На фото виден полностью сгоревший Ту-22М3. В России не осталось инженерно-технической базы для их нового строительства», – сообщает издание.

На двух фото, сделанных с разных ракурсов, видно характерный нос бомбардировщика Ту-22М, которые РФ применяет для запуска по территории Украины противокорабельных сверхзвуковых ракет Х-22. Весь остальной корпус самолета объят пламенем.