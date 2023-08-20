Теракт в Пакистане унес жизни 11 человек |
Баскетболистки «Нефтчи» выиграли Женскую Мировую серию |
Еще 13 семей отправились в Лачин (фото) |
Очередной налет беспилотника на Москву |
СМИ: Китай помогает вооружать Россию |
Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран |
Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам |
В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море |
Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат |
Главное Общество

Еще 13 семей отправились в Лачин (фото)

Еще 13 семей отправились в Лачин (фото)

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Сегодня очередная группа граждан была отправлена в Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку. На данном этапе в город Лачин отправляются еще 13 семей – 46 человек.

Cемьи разместятся в домах, где они жили ранее и которые после завершения оккупации были восстановлены или отстроены заново согласно указанию президента Алиева.

Всего в Лачине разместятся 234 семей, или 904 человек.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане прошли проливные дожди
Общество

В Азербайджане прошли проливные дожди

2023/08/20, 10:49
6 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Шамкире
Общество

6 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Шамкире

2023/08/20, 09:58
Еще 13 семей отправились в Лачин (фото)
Общество

Еще 13 семей отправились в Лачин (фото)

2023/08/20, 09:02
Завтра в центре Баку будет полностью перекрыт участок одной из улиц
Общество

Завтра в центре Баку будет полностью перекрыт участок одной из улиц

2023/08/19, 21:52
В Дашкесане совершила суицид девочка, потерявшая отца
Общество

В Дашкесане совершила суицид девочка, потерявшая отца

2023/08/19, 21:03
Ограничивается движение на участке дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией
Общество

Ограничивается движение на участке дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией

2023/08/19, 20:04
Азербайджанцы провели акцию перед офисом ООН в Бонне (фото)
Общество

Азербайджанцы провели акцию перед офисом ООН в Бонне (фото)

2023/08/19, 19:45
В Балакяне водитель сгорел заживо в автомобиле
Общество

В Балакяне водитель сгорел заживо в автомобиле

2023/08/19, 14:25
Завтра в Баку пройдут дожди, в районах ожидается град
Общество

Завтра в Баку пройдут дожди, в районах ожидается град

2023/08/19, 13:40