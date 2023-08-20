Еще 13 семей отправились в Лачин (фото)

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В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Сегодня очередная группа граждан была отправлена в Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку. На данном этапе в город Лачин отправляются еще 13 семей – 46 человек.

Cемьи разместятся в домах, где они жили ранее и которые после завершения оккупации были восстановлены или отстроены заново согласно указанию президента Алиева.

Всего в Лачине разместятся 234 семей, или 904 человек.