Завтра в центре Баку будет полностью перекрыт участок одной из улиц

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Завтра в Баку будет полностью ограничено движение по участку улицы ак.Зарифы Алиевой между перекрестками проспектов Азадлыг и Бюльбюля.

Об этом сообщил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, 20 августа в связи с укладкой нового асфальтового покрытия на участке улицы ак.Зарифы Алиевой от проспекта Азадлыг (у Дома правительства) до пересечения с проспектом Бюльбюля (в районе станции метро «Сахиль») движение в указанном направлении будет полностью закрыто.

В качестве альтернативы предлагается проехать прямо по улице Узеира Гаджибейли до проспекта Бюльбюля.

«Водителям рекомендуется учитывать это при движении и пользоваться альтернативными дорогами», – подчеркнул Араз Аскерли.