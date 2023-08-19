В некоторых местах прошли ливни

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По данным Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 10:00 19 августа, в большинстве районов осадков не наблюдалось, однако в некоторых местах прошли кратковременные ливни.

Об этом сообщили в Службе. Юго-западный ветер в Дашкесане усилился до 23 м/с.

Температура воздуха 18 августа в Баку была на 3 градуса выше климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове до 34 градусов, в Нахчыванской АР до 36-40 градусов, в низменных районах до 33-35 градусов, в горных районах до 28 градусов.