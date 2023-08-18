Три московских суда попали под санкции Канады

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Три суда Москвы – Басманный, Хамовнический и Московский городской – попали под санкции Канады. Также в черный список Оттавы попали 15 физических лиц.

«Канада расширила положение о специальных экономических мерах в отношении России… Эти лица являются членами юридических и правоохранительных органов, в том числе высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и судьями», – цитирует ТАСС официальный комментарий правительства Канады.

Из физлиц под введенные ограничения попали первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук и первый заместитель председателя Следственного комитета Эдуард Кабурнеев, а также несколько представителей областей юстиции и безопасности в РФ, говорится в комментарии.