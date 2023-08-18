Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек |
Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым |
Карабахские армяне продолжают пользоваться ППП «Лачин» (видео) |
Азербайджанский суд арестовал Восканяна |
Первая группа переселенцев прибыла в Физули (обновлено, фото, видео) |
В Азербайджане установлены личности 15 человек, чьи останки найдены в массовых захоронениях |
Минобороны показало, как армянские боевики перевозят оружие и мины в машинах скорой помощи (видео) |
Москву атаковал беспилотник (видео) |
СМИ: США согласились на передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине |
Главное Политика

Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым

Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым

18 августа 2023 года в связи с Международным днём ​​Каспийского моря министр иностранных дел России Сергея Лавров провёл встречу с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы, послом Ирана Каземом Джалали, послом Казахстана Дауреном Абаевым и послом Туркменистана Батыром Ниязлыевым.

На встрече министр Сергей Лавров дал обширную информацию о текущих вопросах вокруг Каспийского моря, коснулся проблемы обмеления Каспия и напомнил, что указанная проблема была поднята президентом Ильхамом Алиевым в ходе его выступления на VI Саммите глав государств прикаспийских стран, состоявшимся в Ашхабаде 29 июня 2022 года.

Также состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе, обсуждены дальнейшие шаги по наращиванию взаимодействию прикаспийских государств, включая подготовку к предстоящей встрече министров иностранных дел.

Теги:
Из этой рубрики
Западные азербайджанцы осудили расизм и ксенофобию в Армении
Политика

Западные азербайджанцы осудили расизм и ксенофобию в Армении

2023/08/18, 19:56
Бабаоглу: Несогласованный с Азербайджаном аэропорт не может функционировать
Политика

Бабаоглу: Несогласованный с Азербайджаном аэропорт не может функционировать

2023/08/18, 19:40
Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым
Политика

Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым

2023/08/18, 19:29
ОЗА приняла обращение в связи с поездкой посла США в Армении в Истису
Политика

ОЗА приняла обращение в связи с поездкой посла США в Армении в Истису

2023/08/18, 19:16
Немецкий политик: Если бы Армения не пыталась втянуть в решение этого конфликта третьи и четвертые стороны… (видео)
Политика

Немецкий политик: Если бы Армения не пыталась втянуть в решение этого конфликта третьи и четвертые стороны… (видео)

2023/08/18, 19:11
Сийярто анонсировал визит Алиева в Будапешт
Политика

Сийярто анонсировал визит Алиева в Будапешт

2023/08/18, 16:15
Посол США в Армении побывала на условной границе с Азербайджаном
Политика

Посол США в Армении побывала на условной границе с Азербайджаном

2023/08/18, 13:56
Вучич ждет встречи с Эрдоганом для улучшения отношений с Турцией
Политика

Вучич ждет встречи с Эрдоганом для улучшения отношений с Турцией

2023/08/18, 13:35
Москва и Пекин подпишут совместные документы во время визита Путина в Китай
Политика

Москва и Пекин подпишут совместные документы во время визита Путина в Китай

2023/08/18, 13:01