Лукашенко пригрозил ядерным ударом по Западу и Украине

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что если Украина или западные страны перейдут красные линии, Минск без предупреждения нанесёт удар по центрам принятия решений. Об этом он сказал в интервью журналистке Диане Панченко.

Белорусский лидер заявил о готовности применить любое оружие, включая ядерное, в случае агрессии.

«И мы не будем вас предупреждать, что если вы перейдёте красные линии, то мы по центрам принятия решений нанесём удар. Это будет сделано без предупреждения», — подчеркнул он.

Лукашенко уточнил, что это предупреждение касается как Украины, так и западных стран.