Азер Аллахверанов: Азербайджанские мигранты, занятые в сфере торговли, не пострадают

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Падение курса рубля послужило причиной резкого оттока трудовых мигрантов из России. Кроме того, экспертами озвучено еще несколько факторов, а именно жесткая миграционная политика РФ, низкие по сравнению со странами ЕС зарплаты и нелояльное отношение правоохранительных органов. И все они сработали явно не в пользу трудовых мигрантов, работавших на территории РФ.

А тем не менее еще в июле Минтруда РФ со ссылкой на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда оценивало потребность в трудовых мигрантах в России к 2030 году в 3,5 млн человек, т. е. на 400 тысяч человек больше, чем в 2022 году. То есть, согласно этому прогнозу, через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях должна вырасти с 4,2% до 4,7% от всех занятых. Но прогнозы не оправдались, и трудовые мигранты массово возвращаются на родину.

Как сложится судьба азербайджанцев, работающих в России? Ожидается ли массовый отток наших соотечественников? На все эти и другие вопросы Minval.az ответил председатель общественного объединения «Евразийская платформа миграционных инициатив» Азер Аллахверанов.

– Давайте начнем с прогнозов, они интересуют сегодня практически всех, ведь на российский бизнес завязаны многие граждане нашей страны. Можно ли реально оценить масштаб динамики оттока трудовых мигрантов из России?

– Ну, для начала отмечу, что в целом в России довольно интересная ситуация складывается, и это связано не только с ослаблением курса рубля по отношению к доллару или евро, вследствие чего происходит снижение доходов. Дело в том, что эта тенденция особенно ярко прослеживается уже с февраля прошлого года, когда началось российское вторжение в Украину, что привело к напряженной ситуации в российском обществе. Применение экономических санкций со стороны Запада нанесло удар по всем отраслям экономики и, безусловно, сказалось и на снижении доходов трудовых мигрантов, которые были задействованы в инфраструктурных проектах в сфере строительства, IT технологий и так далее. А потому и санкции, и постепенное ослабление рубля по отношению к доллару или евро негативно сказались на положении мигрантов.

Уже в третьем квартале 2022 года российские эксперты, оценивая ситуацию в сфере трудовой миграции, начали высказывать мнение, что к октябрю 2022 года отток трудовых мигрантов из России в основном, в страны Центральной Азии и в Армению достиг наивысшего пика за последние пятнадцать – двадцать лет. Замечу, что такого оттока не наблюдалось даже в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию, равно как и не наблюдалось в 2014 году, когда начались столкновения между Россией и Украиной. Последний квартал 2022 года – это та отметка наивысшего предела оттока трудовых мигрантов, а 2023 год ознаменовался тем, что эта тенденция сохранилась. Новые пакеты экономических санкций и все с этим связанное, с одной стороны, и резкое ослабление рубля, с другой стороны, непосредственно ударили по трудовым мигрантам. Сегодня уже прогнозируется, что до трети трудовых мигрантов могут покинуть пределы России в ближайшие месяцы. Прогнозы делаются на основе социологических вопросов, проводимых в среде трудовых мигрантов, правда, не все и не всегда с этим соглашаются, но тем не менее это имеет место.

– Давайте разберёмся в том, что вообще из себя представляет сегмент трудовых мигрантов на территории РФ, в частности азербайджанских мигрантов.

– Грубо можно их условно разделить на две группы: первая группа трудовых мигрантов это те, кто едет на заработки, то есть время от времени приезжает в Азербайджан или же отсылает на родину заработанные деньги; во вторую группу входят те, кто поехал со своими семьями в желании основательно осесть и обустроиться, получить гражданство. Но более подвержена оттоку именно первая группа, так как их доходы снижаются, да и сумма заработанных денег значительно снижается при конвертации. Сегодня 1000 рублей — это 16-17 манатов, а год-два тому назад это было порядка 22-25 манатов. То есть если человек отсылал ранее своей семье 10 000 рублей, при конвертации получалось около 250 манатов, сейчас это уже намного меньше. А цены из-за инфляции, которая есть везде, растут, в том числе и на продукты сельского хозяйства, не смотря на самый разгар летнего сезона. Естественно, отсылаемой суммы уже недостаточно для покрытия расходов. И потому в создавшихся невыгодных для трудового мигранта условиях он принимает решение вернуться.

– Известно, что массово возвращаются мигранты из Центральной Азии, а как же наши соотечественники?

– В отношении азербайджанских мигрантов такого оттока пока не чувствуется из-за того, что азербайджанцы в России заняты, в основном, в сфере торговли, а торговля — это тот сегмент экономики, который хоть и ощущает на себе и инфляцию и колебания рынка, но в этом секторе есть постоянный денежный оборот, за счет которого покрываются нужды первой потребности. И потому какой бы скачок цен, какая бы инфляция или даже гиперинфляция не имели место быть, тем не менее розничная торговля обладает теми инструментами, которые могут регулировать цены, а при регулировании цен можно определенным образом регулировать и свои доходы. И потому в сфере, где задействовано большинство трудовых мигрантов из Азербайджана, ослабление рубля сказывается не настолько сильно и серьезно, как в других сферах экономики. А соотечественники наши, задействованные в сфере строительства, теряют и доходы, и рабочие места.

Когда речь идет о мигрантах из Средней Азии, то они задействованы в низкооплачиваемых сферах — общепит, курьерская доставка, сервис — и сферы эти сегодня наиболее подвержены изменениям, и даже если в этих областях не падает цена на предоставляемые услуги, то значительно падает оборот. Замечу, речь идет о малом и среднем бизнесе. Далее, логистические услуги тоже терпят убытки, перевозчики грузов теряют свои договора, так как большого оборота нет. Как видите, все зависит от сферы занятости трудового мигранта. И наши трудовые мигранты занимают более выгодные позиции, нежели выходцы из Средней Азии, толпами возвращающиеся на родину.

– Как сложится судьба тех трудовых мигрантов, которые все же вернутся в Азербайджан? Ведь и у нас в стране есть определенные сложности с рабочими местами?

– Скажу так: есть много наших соотечественников, ранее много лет работавших в России, но вернувшихся в Азербайджан по разным причинам: по возрасту, из-за закрытия бизнеса, по семейным обстоятельствам, к примеру. Сегодня они работают в своей стране, задействованы во многих отраслях национальной экономики: кто-то открыл свой маленький бизнес — объект общепита, точку оптовой или розничной торговли. Все зависит от того, с чем именно вернулся человек из России. Были те, кто возвращался с определенным капиталом, и вкладывал этот капитал в довольно большие бизнес-проекты, к примеру, в промышленные предприятия или же в сеть ресторанов. Мы часто выезжаем в районы страны и видим большие рестораны и отели в регионах, хозяевами которых являются азербайджанцы, ранее много лет работавшие в России.

– Есть ли точная информация о количестве вернувшихся на родину трудовых мигрантов? Кроме того, не все возвращаются из России с большими деньгами. А потому уместно спросить: существует ли госпрограмма, предусматривающая помощь для этих людей?

– Точной информации нет, разве что фрагментарная. Да и сами мы можем судить по определенным факторам. Что касается госпрограммы, наличия каких-то мотивированных инструментов, применяемых в отношении людей, возвращающихся в Азербайджан — этого, к сожалению, нет. А ведь в рамках этой госпрограммы можно было бы создать благоприятное налоговое поле для тех, кто возвращается в страну с определенным капиталом, разработать спецпакеты для поддержания подобных инициатив. Но мы об этом ничего не знаем. Я часто об этом говорю, так как экономически выгодно для Азербайджана привлекать для работы на родине своих соотечественников, заработавших капиталы в России, тем более что в нашей стране полным ходом идет строительство на освобожденных от армянских оккупантов территориях, в связи с чем существуют огромные проекты инфраструктурного характера. И я считаю, что соответствующим структурам эту идею нужно обсуждать и разрабатывать.

Яна Мадатова