Тенерифе во власти лесных пожаров (видео)

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Из-за пожаров, вспыхнувших в национальном парке на испанском острове Тенерифе, местные власти эвакуировали пять сел и перекрыли доступ к лесу вокруг вулкана Тейде. Об этом 16 августа сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что огонь с вечера вторника бушует в лесистой местности с крутыми ущельями в северо-восточной части острова и уже охватил более 300 гектаров.

«Пожар мощный и находится в сложной зоне», – заявил региональный президент Канарских островов Фернандо Клавихо.

Для борьбы с огнем привлечены десять вертолетов, 150 пожарных и 50 военнослужащих.

Эвакуированы жители населенных пунктов Аррате, Чивисайя, Медиа-Монтанья, Ахафонья и Лас-Лагунетас.

